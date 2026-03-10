Bob Odenkirk ha spiegato che un suo possibile cameo nella seconda stagione della nuova serie Apple TV di Vince Gilligan presenta diverse difficoltà, rendendo improbabile la sua partecipazione. La discussione riguarda principalmente questioni di programmazione e impegni già presi, che complicano la possibilità di un’apparizione sul set. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli su eventuali accordi tra le parti coinvolte.

Bob Odenkirk ha commentato l'ipotesi di un suo potenziale cameo nella seconda stagione della nuova serie Apple TV di Vince Gilligan spiegandone le difficoltà. La nuova creatura di Vince Gilligan ha convinto davvero tutti. Col suo eccentrico universo post-apocalittico, Pluribus ha entusiasmato pubblico e critica e mentre i fan attendono con ansia l'arrivo della seconda stagione, c'è chi sogna una reunion tra la protagonista Rhea Seehorn e Bob Odenkirk, attore feticcio di Gilligan. Reunion che però potrebbe non accadere mai. Bob Odenkirk apparirà in un cameo in Pluribus 2? La recensione di Pluribus loda le divertenti trovate di Vince Gilligan, creatore dello show e già autore delle serie di culto Breaking Bad e Better Call Saul. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pluribus: perché la reunion tra Bob Odenkirk e Rhea Seehorn potrebbe non avvenire mai

