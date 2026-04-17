Maxi tamponamento tra 5 tir sull'autostrada A1 a Somaglia | 2 persone incastrate nei veicoli traffico bloccato

Un maxi tamponamento ha coinvolto cinque tir sull'autostrada A1, nei pressi di Somaglia, in provincia di Lodi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per estrarre due persone rimaste incastrate nei veicoli. Il traffico è stato completamente bloccato nella zona, causando disagi alla circolazione. Le autorità stanno lavorando per gestire la situazione e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Si è verificato un maxi tamponamento tra 5 tir sull'autostrada A1, nei pressi di Somaglia (Lodi). Coinvolte 5 persone: due sono rimaste incastrate all'interno dei veicoli. Sul posto i vigili del fuoco per l'estrazione e la messa in sicurezza dell'area.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Maxi tamponamento a Monza tra tre auto, un furgone e un tir: ferite 7 persone, traffico bloccatoSette persone sono rimaste ferite nel maxi tamponamento avvenuto questo pomeriggio, lunedì 9 marzo, lungo la statale tra Monza e Sesto San Giovanni... Maxi tamponamento tra tir all’alba sull’A14: traffico nel caosAncona - Scontro tra più mezzi pesanti tra Ancona Nord e Sud, tratto chiuso per ore e lunghe code verso.