Blue Economy voucher alle imprese per testare nuove tecnologie nei porti | candidature entro il 30 giugno

È stato aperto il bando Blue Hub, rivolto alle imprese delle aree di cooperazione del programma Interreg Italia-Francia Marittimo, che offre voucher per testare tecnologie innovative nei porti. Le startup, le microimprese e le PMI possono presentare le loro candidature entro il 30 giugno. L’obiettivo è promuovere soluzioni sostenibili per migliorare le attività portuali attraverso l’uso di nuove tecnologie. La selezione delle proposte avverrà in base ai criteri stabiliti nel bando.

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