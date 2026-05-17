Blue Economy voucher alle imprese per testare nuove tecnologie nei porti | candidature entro il 30 giugno
È stato aperto il bando Blue Hub, rivolto alle imprese delle aree di cooperazione del programma Interreg Italia-Francia Marittimo, che offre voucher per testare tecnologie innovative nei porti. Le startup, le microimprese e le PMI possono presentare le loro candidature entro il 30 giugno. L’obiettivo è promuovere soluzioni sostenibili per migliorare le attività portuali attraverso l’uso di nuove tecnologie. La selezione delle proposte avverrà in base ai criteri stabiliti nel bando.
Tecnologie innovative per porti sostenibili. È stato pubblicato in questi giorni il bando Blue Hub, una possibilità per startup, micro, piccole e medie imprese delle aree di cooperazione del programma Interreg Italia-Francia Marittimo di poter candidare soluzioni innovative da testare in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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