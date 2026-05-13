Dal 18 al 20 maggio si svolge al Teatro Civico il Blue Design Summit, evento dedicato al settore dei superyacht. La manifestazione riunisce durante questa tre giorni professionisti e aziende da diversi paesi, con un focus sulle innovazioni nel campo della nautica, dai progetti di waterfront alle marine, fino alle tecnologie di propulsione ecocompatibili. La kermesse rappresenta un’opportunità per mostrare le ultime novità del settore e attrarre visitatori internazionali.

Un’onda di innovazione e creatività arriva in città: torna dal 18 al 20 maggio al Teatro Civico il Blue Design Summit, l’evento dedicato al settore dei superyacht esplorando le nuove frontiere della nautica, dai waterfront fino alle marine e alle più recenti soluzioni di propulsione green. Con titolo ‘The next wave now’, il Blue Design Summit rappresenta un punto di riferimento per i protagonisti della filiera internazionale di alta gamma, promosso dal Comune e organizzato dalla Fondazione Promostudi e Clickutility Team. Per tre giorni, il summit riunirà designer, cantieri, armatori, aziende della filiera e stakeholder, con un programma articolato tra conferenze, incontri e momenti di networking.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salpa il Blue Design Summit: "Vetrina internazionale della Liguria. In arrivo player da tutto il mondo"

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