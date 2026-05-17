Blocco treni Orte-Falconara | bus sostitutivi per i lavori ferroviari

Durante i lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria tra Orte e Falconara, alcuni treni Frecciargento verranno soppressi. Per i passeggeri coinvolti, saranno disponibili servizi bus di sostituzione per coprire le tratte interessate. Inoltre, gli orari dei treni regionali tra Terni e Foligno subiranno modifiche durante il periodo di intervento. Le modifiche alle corse e le eventuali variazioni di orario verranno comunicate attraverso i canali ufficiali delle aziende ferroviarie.

? Domande chiave Quali treni Frecciargento saranno soppressi durante i lavori? Come cambieranno gli orari dei regionali tra Terni e Foligno? Quando saranno previste le chiusure totali della tratta Fabriano-Falconara? Quali tratte saranno coperte esclusivamente dai bus sostitutivi??? In Breve Interruzioni weekend 23-24 e 30-31 maggio tra Castelplanio e Falconara. Chiusura tratta Fabriano-Foligno dalle ore 18 di sabato 6 giugno a domenica 7 giugno. Soppressione treni Frecciargento 8852 dal 17 magg . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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