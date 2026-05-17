Blocchi stradali dal 18 maggio | deviazioni e cantieri in centro

A partire dal 18 maggio, alcune strade nel centro saranno chiuse al traffico a causa di lavori e cantieri. In particolare, via della Piazzuola sarà interessata da chiusure temporanee, mentre i percorsi per raggiungere via di San Domenico subiranno modifiche. La presenza di blocchi stradali e deviazioni si protrarrà per un periodo non specificato. Le autorità hanno comunicato le modifiche ai percorsi e le nuove indicazioni per i veicoli che transitano in queste zone.

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? Domande chiave Quali strade saranno chiuse per i lavori in via della Piazzuola?. Come cambieranno i percorsi per raggiungere via di San Domenico?. Dove si svolgeranno i traslochi con piattaforme aeree in centro?. Quali deviazioni obbligatorie dovranno seguire i residenti di via delle Masse?.? In Breve Via delle Masse chiusa per rete elettrica fino al 29 maggio per civici 52-60.. Via della Piazzuola chiusa per telefonia tra via delle Forbici e via Dino Compagni fino al 29 maggio.. Via dei Coverelli interrotta per carico materiali tra lunedì 18 e sabato 23 maggio.. Via del Campuccio chiusa per trasloco martedì 19 maggio tra via delle Caldaie e Borgo Tegolaio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocchi stradali dal 18 maggio: deviazioni e cantieri in centro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pistoia, cantieri idrici in centro: blocchi e nuovi percorsi stradaliPubliacqua darà il via a una serie di interventi tecnici per il potenziamento delle infrastrutture idriche e fognarie nel centro di Pistoia, con... Lanciano, caos al Corso: nuovi blocchi e deviazioni dal 11 maggio? Punti chiave Quali strade saranno interessate dai nuovi sensi unici? Dove sono previsti i divieti di sosta con rimozione forzata? Come cambieranno... Consigli per iniziare layout stradali? reddit