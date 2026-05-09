Lanciano caos al Corso | nuovi blocchi e deviazioni dal 11 maggio

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 11 maggio, al Corso di Lanciano si verificano nuovi blocchi e deviazioni del traffico. Alcune strade del centro storico saranno interessate da sensi unici e divieti di sosta con rimozione forzata. Le modifiche riguardano diverse vie, con l’obiettivo di gestire meglio la viabilità e i lavori in corso. La situazione si configura come una serie di cambiamenti temporanei che interesseranno principalmente le zone più centrali della città.

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? Punti chiave Quali strade saranno interessate dai nuovi sensi unici?. Dove sono previsti i divieti di sosta con rimozione forzata?. Come cambieranno i percorsi degli autobus in centro?. Quali svolta obbligatorie dovranno rispettare i conducenti in via Battisti?.? In Breve Interventi previsti dall'11 maggio fino al 15 giugno per rifacimento corso Trento e Trieste.. Lavori posticipati rispetto al 13 aprile per maltempo e condizioni del suolo inadeguate.. Nuovi sensi unici su via Cesare Battisti e viale della Rimembranza per gestire flussi.. Divieti di sosta e rimozione forzata su via Cesare Battisti e viale delle Rose.. Da lunedì 11 maggio alle ore 8, la viabilità nel centro di Lanciano subirà trasformazioni sostanziali per permettere il terzo e ultimo intervento di rifacimento dei tratti carrabili di corso Trento e Trieste.🔗 Leggi su Ameve.eu

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