Bloccati i treni Roma-Napoli via Cassino | danni da pioggia nel Lazio

Le forti piogge nel Lazio hanno provocato danni ai binari lungo la tratta ferroviaria Roma-Napoli via Cassino, portando al blocco dei treni sulla linea. Le precipitazioni, pari a circa 18 millimetri, hanno interessato principalmente le zone più vicine a Cassino, causando problemi alla circolazione. Rimane incerto come i danni influenzeranno i collegamenti ferroviari nelle prossime ore, mentre le autorità stanno valutando le riparazioni necessarie per ripristinare il servizio. La situazione resta monitorata in tempo reale.

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