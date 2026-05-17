Bloccati i treni Roma-Napoli via Cassino | danni da pioggia nel Lazio
Le forti piogge nel Lazio hanno provocato danni ai binari lungo la tratta ferroviaria Roma-Napoli via Cassino, portando al blocco dei treni sulla linea. Le precipitazioni, pari a circa 18 millimetri, hanno interessato principalmente le zone più vicine a Cassino, causando problemi alla circolazione. Rimane incerto come i danni influenzeranno i collegamenti ferroviari nelle prossime ore, mentre le autorità stanno valutando le riparazioni necessarie per ripristinare il servizio. La situazione resta monitorata in tempo reale.
?? Punti chiave Come influenzeranno i danni ai binari i viaggi di domani? Quali sono le zone più colpite dai 18mm di pioggia? Quando potranno le squadre Rfi ripristinare la linea tra Frosinone e Roccasecca? Perché la pioggia ha compromesso la sicurezza della massicciata ferroviaria??? In Breve Pioggia di 18mm accumulata tra Frosinone e Cassino durante la mattinata di domenica. Sospensione servizi ferroviari attiva dalle ore 17:30 di domenica 17 maggio 2026. Intervento tecnico Rfi necessario per m . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Caos nel Lazio: incidenti a Ostia e treni Roma-Napoli in ritardo? Cosa scoprirai Quali percorsi alternativi si possono prendere per evitare il blocco di Ostia? Come influirà il guasto ferroviario sulla viabilità...
Maltempo nel Lazio: caos su A1 e Raccordo, treni fermi per la pioggia? Punti chiave Quali tratti della A24 sono attualmente più critici per il traffico? Come influirà il blocco del treno per Formia sulla domenica? Dove...
Treni bloccati e quattro ore di ritardo per il Roma - Lecce pare a causa di un uomo finito sotto il treno ad ariano irpino. facebook
Campagna Emilia Romagna reddit
Lavori sulla linea, 15 giorni di caos per i treni da Napoli a RomaL’azienda invita i viaggiatori a consultare i canali ufficiali di informazione in prossimità della data del viaggio ... ilfattovesuviano.it
Quattro giorni di stop per i treni tra Roma e Latina, previsti bus sostitutiviTrenitalia ha avvisato gli utenti che potranno esserci cancellazioni o modifiche per le corse dei treni regionali ... romatoday.it