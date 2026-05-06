Caos nel Lazio | incidenti a Ostia e treni Roma-Napoli in ritardo

Nella regione Lazio si sono verificati diversi disagi nelle ultime ore. A Ostia si sono registrati incidenti che hanno causato blocchi e rallentamenti al traffico, mentre i treni sulla linea Roma-Napoli sono stati soppressi o hanno subito ritardi significativi. Le autorità stanno suggerendo percorsi alternativi per evitare le zone interessate dal blocco e stanno monitorando l’impatto del guasto ferroviario sulla circolazione delle strade provinciali.

? Cosa scoprirai Quali percorsi alternativi si possono prendere per evitare il blocco di Ostia?. Come influirà il guasto ferroviario sulla viabilità delle strade provinciali?. Dove si stanno concentrando i lavori che bloccano gli svincoli autostradali?. Quando riprenderà la normale circolazione sulla linea Roma-Napoli?.? In Breve Ritardi fino a 60 minuti per treni alta velocità tra Cassino e Tora Piccilli.. Chiusura svincolo Orte su A1 Firenze Roma tra le 22:00 e le 6:00.. Svincolo Cerveteri Ladispoli chiuso in entrata per traffico diretto verso Roma.. Code sul Grande Raccordo Anulare tra uscite Nomentana e La Rustica.. Il 5 maggio 2026 ha...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos nel Lazio: incidenti a Ostia e treni Roma-Napoli in ritardo Notizie correlate Leggi anche: Guasto sull'Alta Velocità Roma-Napoli, caos a Termini e treni in ritardo fino a 220 minuti Guasto ai sistemi ferroviari, caos nel nodo di Napoli: treni in ritardo e percorsi deviatiCircolazione ferroviaria rallentata nel nodo di Napoli per un guasto ai sistemi di comunicazione. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Traffico Lazio del 28-04-2026 ore 17 | 30; Traffico Lazio del 01-05-2026 ore 09 | 30; Caos viabilità a Roma | blocchi e incidenti paralizzano la città. A1, incidente tra San Cesareo a Valmontone: 2 km di coda verso Napoli, traffico rallentatoIncidente sulla A1 verso Napoli da San Cesareo a Valmontone: 2 km di coda, traffico rallentato e percorsi alternativi consigliati. ilquotidianodellazio.it Traffico in tilt per veicolo in fiamme sull’autostrada A1 Roma-Napoli: code per chilometriQuesto sabato mattina, 18 aprile 2026, si è scatenato il caos, con traffico in tilt sull’autostrada A1 Roma Napoli, dove si registrano forti disagi alla circolazione stradale per via di un veicolo and ... msn.com #Roma su #Manna, #DiMarzio: “#Friedkin si muovono per il ds del #Napoli” https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Roma-su-Manna--Di-Marzio--%E2%80%9CFriedkin-si-muovono-per-il-ds-del-Napoli%E2%80%9D-147697.aspx #Calciomercato - facebook.com facebook Roma - Napoli AV: circolazione rallentata per accertamenti tecnici sulla linea x.com