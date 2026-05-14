Estintori svuotati e lezioni sospese | a Roma un altro liceo finisce nel mirino dei vandali

Da romatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro liceo di Roma è finito nel mirino di atti vandalici, con gli estintori svuotati e le lezioni sospese. Dopo le incursioni negli istituti Ruiz e Righi, questa volta è toccato al liceo scientifico di via Francesco Morandini. La situazione ha portato alla sospensione temporanea delle attività scolastiche, mentre le autorità intervengono per verificare i danni e rafforzare le misure di sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita durante gli episodi.

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Vandali in azione al liceo Peano. Dopo i blitz all’istituto Ruiz e al Righi, stavolta nel mirino è finito il liceo scientifico di via Francesco Morandini. Nella scuola è stato svuotato il contenuto di diversi estintori, costringendo così l'istituto a sospendere, almeno per la giornata di oggi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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