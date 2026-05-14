Estintori svuotati e lezioni sospese | a Roma un altro liceo finisce nel mirino dei vandali

Un altro liceo di Roma è finito nel mirino di atti vandalici, con gli estintori svuotati e le lezioni sospese. Dopo le incursioni negli istituti Ruiz e Righi, questa volta è toccato al liceo scientifico di via Francesco Morandini. La situazione ha portato alla sospensione temporanea delle attività scolastiche, mentre le autorità intervengono per verificare i danni e rafforzare le misure di sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita durante gli episodi.

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Vandali in azione al liceo Peano. Dopo i blitz all’istituto Ruiz e al Righi, stavolta nel mirino è finito il liceo scientifico di via Francesco Morandini. Nella scuola è stato svuotato il contenuto di diversi estintori, costringendo così l'istituto a sospendere, almeno per la giornata di oggi. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Atto vandalico al liceo Righi di via Boncompagni: estintori svuotati nelle aule, lezioni sospeseI carabinieri cercano di risalire agli autori dell'atto vandalico al liceo Righi di via Boncompagni a Roma. Vandali nel parcheggio: estintori svuotati sulle autoAncora vandalismi sulle auto lasciate in sosta nei parcheggi pubblici della città. Temi più discussi: Baby gang al Pertini, estintori svuotati e spari alle finestre; Scritte e simboli fascisti e nazisti infangano la città; Padova, raid vandalico nell’ex casa di cura Breda: tre giovani denunciati; Vandali nella tensostruttura dell’Agraria: 50mila euro di danni, atleti olimpici senza palestra. Estintori svuotati nelle aule e macchinette distrutte: vandali in azione nella scuola occupataNon c’è pace per l’istituto tecnico-commerciale Ruiz, la scuola dei saluti fascisti durante l’occupazione di metà ottobre, già oggetto di numerosi atti vandalici nelle scorse settimane. Il 10 novembre ... romatoday.it San Benedetto, Vandali alla tensostruttura dell’Agraria, danni ed estintori svuotati su attrezzi e materassi. «Ora vogliamo parlare con la Prefettura»Alla World Sporting Academy attività ferme dopo l’ennesima incursione. Mattoni denuncia: «Danni per circa 120mila euro» ... lanuovariviera.it