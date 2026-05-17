Bisogna dire ai ragazzi | non rinunciate mai alle cose che sognate Crepet e il modello educativo che preferisce la campana di vetro all’autonomia

Da orizzontescuola.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un episodio del podcast Il Fienile, condotto da Luca Zaia, lo psichiatra e saggista Paolo Crepet ha affrontato il tema dell’educazione dei giovani, criticando un modello genitoriale che tende a proteggerli troppo e a offrire poche sfide. Ha sottolineato l’importanza di trasmettere ai ragazzi il messaggio di non rinunciare mai ai sogni, evidenziando come spesso si preferisca adottare un approccio che limita l’autonomia a favore di una protezione eccessiva.

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Lo psichiatra e saggista Paolo Crepet, ospite del podcast Il Fienile, condotto da Luca Zaia, smonta le generalizzazioni sulla gioventù contemporanea e punta il dito su un modello genitoriale che protegge troppo e sfida troppo poco. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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