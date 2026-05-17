Bisogna dire ai ragazzi | non rinunciate mai alle cose che sognate Crepet e il modello educativo che preferisce la campana di vetro all’autonomia

Durante un episodio del podcast Il Fienile, condotto da Luca Zaia, lo psichiatra e saggista Paolo Crepet ha affrontato il tema dell’educazione dei giovani, criticando un modello genitoriale che tende a proteggerli troppo e a offrire poche sfide. Ha sottolineato l’importanza di trasmettere ai ragazzi il messaggio di non rinunciare mai ai sogni, evidenziando come spesso si preferisca adottare un approccio che limita l’autonomia a favore di una protezione eccessiva.

Lo psichiatra e saggista Paolo Crepet, ospite del podcast Il Fienile, condotto da Luca Zaia, smonta le generalizzazioni sulla gioventù contemporanea e punta il dito su un modello genitoriale che protegge troppo e sfida troppo poco. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LASCIAMO L'ARGENTINA! Prezzi folli nei supermercati e lasciamo il Paese

Sullo stesso argomento

Paolo Crepet e i giovani: stop alla campana di vetro, i ragazzi devono rischiare e sognareOspite della trasmissione web "Il Fienile Podcast", lo psichiatra Paolo Crepet offre una lettura profonda sulle nuove generazioni.

Proprio lui, che nell'immaginario collettivo è l'eroe che non cade mai. E dire che una settimana fa si allenava nella sua villa alle HawaiiChuck Norris, l’uomo che nell’immaginario collettivo non cade mai, ha dovuto fare i conti con la fragilità umana.

Quasi 2 mesi sono passati e bisogna dire che YO CANTO 2 è un vero e proprio capolavoro mamma mia ragazzi x.com

Conte: Grazie ai ragazzi, potevamo naufragare. Scudetto? La vedo dura ma se davanti sbagliano...Dopo questa vittoria c'è tanto entusiasmo e fiducia, se siamo lì bisogna dire grazie a tutti i ragazzi che hanno sopperito alle tante assenze. Così il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo la ... sportmediaset.mediaset.it

Dianora Bardi: Bisogna educare i ragazzi al digitale, non vietare l’accesso ai socialA mio parere bisogna educare i ragazzi a essere cittadini digitali consapevoli: negare l’accesso ai social non ha molto senso. Così la professoressa Dianora Bardi, presidente dell’associazione ... bergamonews.it