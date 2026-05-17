Binasca tra rifiuti e muri di erba | Urgente un intervento di decoro

A Carpiano, lungo la strada Binasca, si segnalano problemi di erba alta e presenza di rifiuti lungo il ciglio della strada. Un residente ha richiesto un intervento immediato per migliorare le condizioni di decoro e garantire la sicurezza nell’area. La situazione viene descritta come urgente, evidenziando la necessità di interventi di manutenzione per rimuovere i rifiuti e potare l’erba. La richiesta è stata condivisa con le autorità locali per una rapida soluzione.

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Carpiano (Milano) – Erba alta e rifiuti a bordo strada, “s’intervenga subito sulla Binasca. Ne va della sicurezza e del decoro”. L’appello, rivolto alla Città Metropolitana di Milano, arriva dal sindaco di Carpiano, Loris Carmagnani. L’invito a effettuare manutenzioni più puntuali e attente riguarda la provinciale 40, 18 chilometri di asfalto che collegano Melegnano a Binasco passando per Carpiano, Lacchiarella e alcuni comuni dell’Alto Pavese. Nel mirino la crescita incontrollata dell’erba ai margini della carreggiata, “pericolosa soprattutto in corrispondenza delle rotatorie, dove sottrae visibilità ai conducenti – afferma Carmagnani -.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Binasca, tra rifiuti e “muri” di erba: “Urgente un intervento di decoro” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Allarme a Ruffano, tra l’erba spunta un ordigno artigianale. Intervento degli artificieriLa segnalazione alle forze dell’ordine nel primo pomeriggio da parte di alcuni cittadini. Reggio Calabria tra rifiuti e scioperi: il decoro urbano è a rischio? Domande chiave Come influenzeranno gli scioperi della AVR la pulizia delle strade? Perché l'impianto di Sambatello è fermo proprio in questo... Traffico illecito di rifiuti speciali tra Brindisi e la Bulgaria via nave: giudizio immediato per 7Compariranno il 29 giugno davanti al giudice in composizione collegiale sette imputati (sono 25 quelli rientranti nell’inchiesta) coinvolti nella maxi operazione su un presunto traffico illecito di ri ... lagazzettadelmezzogiorno.it Cerca-Binasca. Rifiuti in strada. Scatta la puliziaA oltre un anno dal repulisti del 2024, che aveva permesso di liberare i margini della strada da centinaia di rifiuti gettati abusivamente (un intero sacco era stato riempito solo con mozziconi di ... ilgiorno.it