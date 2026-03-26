Allarme a Ruffano tra l’erba spunta un ordigno artigianale Intervento degli artificieri

A Ruffano è stato segnalato un ordigno artigianale inesploso nascosto tra l’erba ai margini di una strada. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per rimuoverlo e garantirne la sicurezza. La presenza dell’ordigno è stata scoperta durante controlli di routine, senza che siano stati segnalati altri elementi o coinvolgimenti. La zona è stata messa in sicurezza in attesa di ulteriori accertamenti.

La segnalazione alle forze dell’ordine nel primo pomeriggio da parte di alcuni cittadini. L’involucro giallo dotato di miccia rinvenuto a ridosso di un muro di cinta e non lontano da abitazioni e locali tra via Rattazzi e via Boccaccio. Indagano i carabinieri RUFFANO – Ancora un allarme per un ordigno artigianale inesploso e posizionato tra la vegetazione ai margini della strada. L’involucro di colore giallo, contenente il materiale esplodente e dotato di una miccia, si trovava tra l’erba ai bordi della strada e di un muretto di cinta. E anche in questo caso restano ancora da chiarire le circostanze per cui l’ordigno sia stato abbandonato, o... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Allarme a Ruffano, tra l’erba spunta un ordigno artigianale. Intervento degli artificieri Articoli correlati Ruffano, ritrovato ordigno inesploso: intervento degli artificieri dell'ArmaUn ordigno inesploso è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi su via Rattazzi a Ruffano, nel Salento. Nascondeva una bomba artigianale dentro una valigia sotto il letto, decisivo l’intervento degli artificieriBologna, 11 febbraio 2026 - Un ordigno artigianale nascosto sotto il letto, dentro una valigia. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Allarme a Ruffano tra l'erba spunta un... Allarme a Ruffano, tra l’erba spunta un ordigno artigianale. Intervento degli artificieriLa segnalazione alle forze dell’ordine nel primo pomeriggio da parte di alcuni cittadini. L’involucro giallo dotato di miccia rinvenuto a ridosso di un muro di cinta e non lontano da abitazioni e loca ... lecceprima.it Nuovo allarme bomba nel Salento: dopo due giorni, spunta un ordigno vicino a case e pizzeriaRUFFANO (Lecce) - Ancora paura e allarme nel Salento per il rinvenimento di un ordigno. Dopo il precedente di appena due giorni fa a Nardò, l’inquietante ... corrieresalentino.it