A Reggio Calabria, la situazione dei rifiuti e degli scioperi coinvolge direttamente il decoro urbano. Le proteste dei lavoratori della società di gestione dei rifiuti continuano, mentre l’impianto di Sambatello si trova inattivo da alcuni giorni. La sospensione delle attività ha causato un aumento dello smaltimento non effettuato, con conseguenze visibili sulle strade della città. La situazione rimane critica in assenza di segnali di ripresa immediata.

? Domande chiave Come influenzeranno gli scioperi della AVR la pulizia delle strade?. Perché l'impianto di Sambatello è fermo proprio in questo periodo?. Chi pagherà i costi extra per la gestione dell'emergenza rifiuti?. Come impatterà il blocco tecnico sulla prossima tassa Tari?.? In Breve Sindacati F.p. Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel in agitazione dal 23 aprile.. Tavolo di mediazione presso Confindustria Reggio Calabria aggiornato il 6 maggio scorso.. Manutenzione impianti di Sambatello interrotta con rischio aumento costi Tari per i cittadini.. Fallimento sostituzione mastelli con cassonetti ingegnerizzati tra il 2015 e il 2020.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria tra rifiuti e scioperi: il decoro urbano è a rischio

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