Bimbo morto al Meyer 9 indagati tra medici e infermieri

Nove persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di un bambino di cinque anni avvenuta al Meyer di Firenze tra l’8 e il 9 maggio. La procura della città ha notificato gli avvisi di garanzia a medici e infermieri che si trovavano in servizio nel pronto soccorso dell’ospedale pediatrico al momento del decesso. L’indagine riguarda le possibili responsabilità legate alle cure ricevute dal bambino.

Nove indagati nell’inchiesta sulla morte del bambino di 5 anni, deceduto al Meyer di Firenze la notte tra l’8 e il 9 maggio La procura di Firenze ha notificato l’avviso di garanzia a medici e infermieri che prestavano servizio al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico. I reati ipotizzati sono cooperazione in omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Sabato prossimo sarà conferito l’incarico per l’autopsia sulla salma che si svolgerà nella stessa giornata all’istituto di medicina legale di Firenze. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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