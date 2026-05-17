Bimba migrante muore di freddo Sinistra sciacalla | colpa del governo

Una bambina di origine ivoriana, di appena pochi mesi, è deceduta durante la notte a causa del freddo, trovata senza vita tra le braccia della madre, una giovane donna di vent’anni. La tragedia si è verificata in un’area urbana, dove la bambina e la madre si trovavano in condizioni di vulnerabilità. La notizia ha suscitato reazioni diverse, con alcuni esponenti politici che hanno attribuito la responsabilità all’operato del governo. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’emergenza umanitaria e sulla condizione di migranti e minori in situazioni di marginalità.

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Brutto mondo, quello che non vedrà la piccolissima bambina originaria della Costa d’Avorio, morta di freddo ieri notte tra le braccia della madre, appena ventenne. Aveva un mese e una sorellina di due anni e apparteneva al gruppo di 56 immigrati illegali partiti giovedì dalle coste della Libia e salvati da una motovedetta della Guardia di Finanza, che li ha trasportati a Lampedusa. Sul decesso è stata aperta una doverosa inchiesta per accertarne le esatte dinamiche, anche se al momento pare che sia stato fatto tutto il possibile da chi di dovere per salvarla. La notizia è drammatica ed è doloroso per chiunque il solo apprenderla. Non meritava per questo di diventare oggetto di una bieca strumentalizzazione politica per attaccare il governo, come invece hanno fatto Laura Boldrini e altri autorevoli esponenti del Pd e dell’opposizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bimba migrante muore di freddo Sinistra sciacalla: colpa del governo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LAS RUINAS CONTEMPORÁNEAS - Fotografía documental - Gladys Alvarado Sullo stesso argomento Nordio sul referendum: clima teso, colpa dell’opposizione. “La sinistra ha alzato troppo i toni”. Pm sotto il governo? “Bugia colossale”Firenze, 17 marzo 2026 – Ministro Carlo Nordio, sei giorni al gong dopo settimane di clima avvelenato. L’ira del governo: "Il quadro è cambiato". Meloni: colpa del SuperbonusAttacca una infuriata Giorgia Meloni: "Fa arrabbiare che saremmo stati comunque sotto il 3% di deficit se, anche nel 2025, sulle casse dello Stato... Bimba di due anni muore investita da auto in retromarciaUna bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. La tragedia si è verificata nella serata di ieri ... ansa.it Muore bimba di 4 anni, era stata rimandata a casa. I genitori: Diteci la veritàRimini, 16 marzo 2026 – Vogliamo capire com’è morta nostra figlia. Non si danno pace i famigliari della bambina di 4 anni morta sabato all’ospedale ’Infermi’ di Rimini. La piccola era stata portata ... ilrestodelcarlino.it