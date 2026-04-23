L’ira del governo | Il quadro è cambiato Meloni | colpa del Superbonus

Il governo ha espresso forte disappunto riguardo alle recenti variazioni economiche, con la prima ministra che ha attribuito parte delle difficoltà finanziarie all’impatto del Superbonus. Durante una dichiarazione, Meloni ha dichiarato che, anche considerando un ritorno al 3% di deficit nel 2025, lo Stato avrebbe comunque affrontato ingenti spese legate a questa misura. La posizione ufficiale si concentra sulla responsabilità attribuita all’intervento edilizio nel quadro complessivo della finanza pubblica.

Attacca una infuriata Giorgia Meloni: "Fa arrabbiare che saremmo stati comunque sotto il 3% di deficit se, anche nel 2025, sulle casse dello Stato non avesse gravato l’esborso di miliardi di euro per il Superbonus". Avvisa un gelido Giancarlo Giorgetti: "Come diceva Boskov rigore è quando l’arbitro fischia. Puoi essere d’accordo o no, ma queste sono le regole del gioco". È lungo questo doppio registro, tra Palazzo Chigi e Via XX Settembre, che si snoda l’irritazione del governo per la mancata uscita, per una manciata di decimali, dalla procedura di infrazione europea. Il 3% era la soglia simbolica e politica sulla quale l’esecutivo aveva costruito una parte rilevante della propria narrazione economica.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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