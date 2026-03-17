Il ministro della Giustizia ha commentato il clima politico attuale, affermando che la tensione è aumentata a causa dell’opposizione e che la sinistra ha alzato troppo i toni. Durante un intervento a Firenze, ha anche smentito le accuse di ingerenze sui pubblici ministeri, definendole “bugie colossali”. Il discorso arriva a sei giorni dalla consultazione referendaria e in un momento di forte polarizzazione.

Firenze, 17 marzo 2026 – Ministro Carlo Nordio, sei giorni al gong dopo settimane di clima avvelenato. C’è così tanto in ballo che il contesto prevale sulla riforma in sé? “Non siamo stati noi a creare questo clima: abbiamo cercato di restare sui contenuti, la chiamata alle armi è stato fatta dalle opposizioni. Poi ci sono state affermazioni da entrambe le parti di una certa pesantezza, fino agli insulti.”. Risultato, i cittadini poco hanno capito della riforma. “Si è deviata l’attenzione degli italiani sul contenuto della riforma che sono semplici: separazione delle carriere e istituzione di un’Alta corte per i procedimenti disciplinari, temi già proposti dalla sinistra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nordio sul referendum: clima teso, colpa dell’opposizione. “La sinistra ha alzato troppo i toni”. Pm sotto il governo? “Bugia colossale”

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