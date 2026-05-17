Bilancio demografico imprese | Novara e Vco chiudono il trimestre con il segno meno
Nel primo trimestre del 2026, le imprese nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola hanno registrato una diminuzione nel numero di attività. I dati ufficiali mostrano che entrambe le aree hanno chiuso il periodo con un saldo negativo, segnando una perdita di imprese rispetto ai mesi precedenti. La diminuzione interessa diversi settori produttivi e si conferma come una tendenza che riguarda l’intero territorio dell’Alto Piemonte. Nessuna delle due province ha registrato un incremento nel numero di nuove aperture o di chiusure.
Il bilancio demografico delle imprese nell'Alto Piemonte chiude il primo trimestre del 2026 con il segno meno. Tra gennaio e marzo il tessuto produttivo del quadrante ha registrato una lieve contrazione che ha coinvolto tutte le province, con un saldo negativo di 179 unità derivante da 1.274. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Sullo stesso argomento
Smog, il bilancio dell'inverno: Novara "soffoca" in pianura, aria pulita nel VcoSi è concluso ufficialmente il 15 aprile il periodo di operatività del protocollo antismog della Regione Piemonte per la stagione invernale 2025-2026.
Leggi anche: Servizio civile universale: 2 posti anche con il Centro servizi per il territorio Novara Vco