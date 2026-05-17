Bilancio demografico imprese | Novara e Vco chiudono il trimestre con il segno meno

Nel primo trimestre del 2026, le imprese nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola hanno registrato una diminuzione nel numero di attività. I dati ufficiali mostrano che entrambe le aree hanno chiuso il periodo con un saldo negativo, segnando una perdita di imprese rispetto ai mesi precedenti. La diminuzione interessa diversi settori produttivi e si conferma come una tendenza che riguarda l’intero territorio dell’Alto Piemonte. Nessuna delle due province ha registrato un incremento nel numero di nuove aperture o di chiusure.

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