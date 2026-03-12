Servizio civile universale | 2 posti anche con il Centro servizi per il territorio Novara Vco

Il Centro servizi per il territorio Novara Vco ha aperto le selezioni per il progetto di Servizio civile universale intitolato “Nuove ri-generazioni”. Sono disponibili due posti per giovani interessati a partecipare a questa iniziativa. Le candidature sono aperte per chi desidera contribuire con il proprio impegno a questa esperienza di servizio. La procedura di selezione è già in corso.

