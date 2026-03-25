Le principali emittenti televisive europee hanno deciso di unire le forze e inviare una lettera alla Commissione europea, chiedendo attenzione su alcuni aspetti legati alle piattaforme di streaming e ai servizi digitali. La mossa arriva dopo tensioni crescenti tra le emittenti e le aziende tecnologiche multinazionali, accusate di operare in modo che le danneggiano. La questione riguarda principalmente la regolamentazione nel settore audiovisivo e digitale.

I principali broadcaster europei hanno deciso di fare fronte comune e rivolgersi direttamente alla Commissione europea. Al centro della loro preoccupazione ci sono le smart TV e gli assistenti virtuali, che secondo loro rischiano di concentrare troppo potere nelle mani di pochi colossi digitali come Google, Amazon, Apple e Samsung. L’obiettivo è chiaro: far sì che questi soggetti siano soggetti alle regole più severe del Digital Markets Act, la normativa europea nata per limitare lo strapotere delle grandi piattaforme digitali. Secondo quanto riportato da Reuters, i broadcaster hanno scritto una lettera alla vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Teresa Ribera, chiedendo che i sistemi operativi delle smart TV e alcuni assistenti virtuali vengano formalmente riconosciuti come gatekeeper. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - TV europee alzano la voce: Amazon, Apple e Google nel mirino

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