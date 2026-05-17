Benevento trionfa sul Vicenza 4-1 | Floro Flores | Obiettivo raggiunto
Nel match di ieri, il Benevento ha conquistato una vittoria per 4-1 contro il Vicenza, con Floro Flores che ha commentato dicendo che l’obiettivo era stato raggiunto. La squadra ha segnato quattro reti e ha controllato buona parte del gioco, mentre il Vicenza ha segnato un solo gol. La vittoria è arrivata in risposta a una richiesta esplicita della presidenza, che aveva stabilito questo risultato come obiettivo per la partita.
? Domande chiave Come ha fatto il Benevento a dominare il Vicenza con quattro reti?. Perché la vittoria era stata esplicitamente richiesta dalla presidenza?. A chi ha dedicato il trionfo il tecnico Floro Flores?. Come utilizzerà il club questo slancio per la prossima stagione?.? In Breve Vittoria ottenuta allo stadio Menti contro i veneti.. Floro Flores dedica il trofeo ai 300 tifosi presenti.. Successo richiesto esplicitamente dal Presidente della società.. Traguardo rappresenta il coronamento del percorso stagionale.. Il Benevento vince la Supercoppa di Serie C battendo il Vicenza con un netto 4-1 allo stadio Menti, chiudendo in modo trionfale una stagione calcistica intensa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Atalanta Under 23 - Benevento 3-4 | Gli Highlights | 24ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/2026
Sullo stesso argomento
SUPERCOPPA/ Vicenza-Benevento, i convocati di Floro FloresTempo di lettura: < 1 minutoSono 25 i convocati di mister Floro Flores per il match di domani sera al “Menti” contro il Vicenza, seconda e ultima...
Benevento-Arezzo, Floro Flores: “Maita squalificato a Vicenza, saputo solo stamattina dei diffidati”Tempo di lettura: 2 minutiSi deciderà nella trasferta di sabato prossimo a Vicenza la vincitrice della Supercoppa con i veneti che avranno due...
Festa Benevento, gli uomini di Floro Flores conquistano anche la SupercoppaEra uno spareggio per vincere la Supercoppa di C, con Vicenza e Benevento a pari punti nel girone. Non c'è stata storia: la Strega è scesa in campo al Romeo Menti per alzare il trofeo, in una partita ... rainews.it
Trionfo Benevento! Cala il poker al Vicenza e conquista la Supercoppa Serie CDue gol per tempo e il Benevento espugna il Menti di Vicenza, conquistando la Supercoppa di Serie C. Due gol per tempo e il Benevento espugna il Menti di Vicenza, conquistando la Supercoppa di Serie C ... tuttonapoli.net