Benevento-Arezzo Floro Flores | Maita squalificato a Vicenza saputo solo stamattina dei diffidati

Da anteprima24.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Benevento e Arezzo, l’attaccante ha riferito di aver appreso solo questa mattina che il centrocampista avversario è stato squalificato a seguito di una diffida. La sfida valida per la Supercoppa si svolgerà sabato prossimo a Vicenza, dove i veneti avranno due risultati su tre per aggiudicarsi il trofeo. La gara si preannuncia decisiva per stabilire la vincente della competizione.

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Tempo di lettura: 2 minuti Si deciderà nella trasferta di sabato prossimo a Vicenza la vincitrice della Supercoppa con i veneti che avranno due risultati su tre. Dopo l’1-0 all’Arezzo, il Benevento ha gli stessi punti dei biancorossi ma una peggiore differenza reti (+3 e +1). Motivo per il quale per alzare la Coppa al Menti, Scognamillo e soci saranno obbligati a vincere (Maita ammonito, era in diffida). Contro i toscani, i sanniti di Floro Flores hanno sciupato troppo nell’ambito di una buona prova. Queste le parole del tecnico del Benevento in sala stampa. VINCERE – “Vincere è sempre bello. Ti lascia lavorare serenamente. In ogni caso noi saremo andati a Vicenza sempre per il bottino pieno.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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