Benessere animale nasce un nuovo sportello per adozioni consapevoli e supporto cinofilo

Da cesenatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo servizio dedicato al benessere animale sarà attivo in città, offrendo supporto e informazione ai cittadini interessati all’adozione e alla cura dei propri animali domestici. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con un’associazione locale di protezione degli animali e prevede incontri nelle mattine di mercoledì 20 maggio e 17 giugno, dalle 9 alle 12. Lo sportello si pone come punto di riferimento per chi desidera adottare un animale o ricevere consigli sulla sua gestione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Uno sportello per la tutela e il benessere animale a disposizione dei cittadini. L’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone in collaborazione con Acpa, associazione cesenate protezione animali, si concretizzerà nelle giornate di mercoledì 20 maggio e mercoledì 17 giugno dalle 9 alle 12. Lo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Infosalerno, le news in breve dal Cilento e dalla provincia di Salerno

Video Infosalerno, le news in breve dal Cilento e dalla provincia di Salerno

Sullo stesso argomento

Benessere animale, Vergoni (FdI): "Preoccupante fenomeno dell'abuso di professione in ambito cinofilo"Il Dipartimento Tutela e Benessere Animale di Fratelli d’Italia della provincia di Rimini lancia un appello contro "il preoccupante fenomeno...

Livorno, al centro ascolto l'Approdo un nuovo sportello di salute e benessere sessualeUno sportello di salute e benessere sessuale sarà inaugurato sabato 14 marzo dalle 9 alle 13 al centro ascolto Lgbtq+ l'Approdo di via Caduti del...

benessere animale nasce unBenessere animale, microchip gratis per cani e gattiLo Sportello Benessere Animale di Grottammare, ha disposto due appuntamenti per l’identificazione gratuita dei cani e gatti in collaborazione ... ilrestodelcarlino.it

benessere animale nasce unAnimali da compagnia, ora il microchip è obbligatorio: in arrivo le nuove norme UE per cani e gattiL’Unione Europea approva nuove regole per cani e gatti: microchip obbligatorio, stop alle mutilazioni e più controlli. alfemminile.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web