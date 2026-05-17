Benessere animale nasce un nuovo sportello per adozioni consapevoli e supporto cinofilo

Un nuovo servizio dedicato al benessere animale sarà attivo in città, offrendo supporto e informazione ai cittadini interessati all’adozione e alla cura dei propri animali domestici. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con un’associazione locale di protezione degli animali e prevede incontri nelle mattine di mercoledì 20 maggio e 17 giugno, dalle 9 alle 12. Lo sportello si pone come punto di riferimento per chi desidera adottare un animale o ricevere consigli sulla sua gestione.

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