Benessere animale nasce un nuovo sportello per adozioni consapevoli e supporto cinofilo
Un nuovo servizio dedicato al benessere animale sarà attivo in città, offrendo supporto e informazione ai cittadini interessati all’adozione e alla cura dei propri animali domestici. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con un’associazione locale di protezione degli animali e prevede incontri nelle mattine di mercoledì 20 maggio e 17 giugno, dalle 9 alle 12. Lo sportello si pone come punto di riferimento per chi desidera adottare un animale o ricevere consigli sulla sua gestione.
Uno sportello per la tutela e il benessere animale a disposizione dei cittadini. L’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone in collaborazione con Acpa, associazione cesenate protezione animali, si concretizzerà nelle giornate di mercoledì 20 maggio e mercoledì 17 giugno dalle 9 alle 12. Lo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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