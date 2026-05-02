Benessere animale Vergoni FdI | Preoccupante fenomeno dell' abuso di professione in ambito cinofilo

Il Dipartimento Tutela e Benessere Animale di Fratelli d’Italia nella provincia di Rimini ha espresso preoccupazione riguardo al fenomeno dell'abuso di professione nel settore cinofilo. La questione viene segnalata come sempre più presente sui social media, dove spesso si verificano comportamenti che potrebbero mettere a rischio il benessere degli animali e dei professionisti coinvolti. L'ente ha lanciato un appello affinché si faccia maggiore attenzione a questa problematica.

Il Dipartimento Tutela e Benessere Animale di Fratelli d’Italia della provincia di Rimini lancia un appello contro "il preoccupante fenomeno dell'abuso di professione in ambito cinofilo, un problema che oggi viaggia rapidamente sui social media, spesso trasformati in pericolosi trampolini di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate L’immoralità dell’abuso dello strumento sindacale in ambito militareIl diritto sindacale dei militari è una conquista storica, nata per proteggere tutti, non per favorire interessi personali. Salute e benessere animaleRobinson Pet Shop ridefinisce gli standard della cura veterinaria trasformando i punti vendita in un presidio di salute per gli animali grazie al... Contenuti di approfondimento I consumatori chiedono chiarezza sul benessere animale, ma il marketing deve evitare trappole e bugieNegli ultimi anni, la crescente consapevolezza sulle condizioni negli allevamenti intensivi ha spinto molti consumatori a cercare informazioni più dettagliate prima di acquistare prodotti di origine ... ilfattoalimentare.it Benessere animale, finalmente un riferimento unico nazionaleRoma, 27 ott. (askanews) - Benessere animale, allevamento virtuoso, certificazione, garanzia per chi va a consumare carne o latte. Nella semplicità di questa equazione è sintetizzato il significato e ... quotidiano.net