Livorno al centro ascolto l' Approdo un nuovo sportello di salute e benessere sessuale

Uno sportello di salute e benessere sessuale sarà inaugurato sabato 14 marzo dalle 9 alle 13 al centro ascolto Lgbtq+ l'Approdo di via Caduti del Lavoro. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere informazione, prevenzione e accesso consapevole ai servizi legati alla salute e al benessere sessuale. Durante la mattinata sarà possibile effettuare test Hiv anonimi, sicuri e gratuiti, ricevere materiale informativo e partecipare ad attività di sensibilizzazione sui temi della prevenzione. Sarà inoltre prevista la distribuzione gratuita di preservativi. Lo sportello sarà attivo su appuntamento e rappresenta uno spazio di ascolto e supporto dedicato alla comunità Lgbtqia+ e a tutte le persone interessate ad approfondire temi legati alla salute sessuale e al benessere, in un ambiente accogliente, intimo e rispettoso. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

