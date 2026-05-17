Bénédicte Savoy razzie napoleoniche l’arte e i suoi corifei
Tra il 9 luglio e il 3 agosto, durante alcune notti, un gruppo di persone viene segnalato mentre si riunisce più volte al Louvre. Le autorità hanno osservato incontri frequenti di un numero non specificato di individui, descritti come impiegati di livello inferiore, senza ulteriori dettagli sulle loro identità o attività. Queste riunioni sono state segnalate e monitorate nelle ore notturne all’interno dei locali del museo. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulle motivazioni o sulle eventuali conseguenze di queste incontri.
«1815, le temps du retour» Diritto sacrosanto al contesto d’origine nazionale o Louvre Museo universale? Precisa, angolata, Bénédicte Savoy ricostruisce il tessuto di fatti e idee intorno al tema delle «restituzioni» «1815, le temps du retour» Diritto sacrosanto al contesto d’origine nazionale o Louvre Museo universale? Precisa, angolata, Bénédicte Savoy ricostruisce il tessuto di fatti e idee intorno al tema delle «restituzioni» Tra il 9 luglio e il 3 agosto, per diverse notti, un gruppetto di «impiegati subalterni» si riunisce al Louvre. Hanno un compito delicato, su cui si stanno puntando troppi interessi e troppe attenzioni. Per questo, anche, la scelta di svolgere l’operazione col calar delle tenebre: non bisogna attirare l’attenzione dei curiosi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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