Bénédicte Savoy razzie napoleoniche l’arte e i suoi corifei

Tra il 9 luglio e il 3 agosto, durante alcune notti, un gruppo di persone viene segnalato mentre si riunisce più volte al Louvre. Le autorità hanno osservato incontri frequenti di un numero non specificato di individui, descritti come impiegati di livello inferiore, senza ulteriori dettagli sulle loro identità o attività. Queste riunioni sono state segnalate e monitorate nelle ore notturne all’interno dei locali del museo. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulle motivazioni o sulle eventuali conseguenze di queste incontri.

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