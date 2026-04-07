Nobili colte ribelli Donne protagoniste alle corti napoleoniche

A Parma si terrà un convegno nei giorni 8 e 9 aprile, promosso dall’associazione “Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana” in collaborazione con il Museo Glauco Lombardi e il Centro documentazione Residenze Reali lombarde di Monza. L’evento esplorerà il ruolo delle donne nobili, colte e ribelli durante il periodo delle corti napoleoniche, offrendo uno spazio di approfondimento su figure femminili che hanno vissuto e influenzato quei contesti storici.

: l’associazione “Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana” organizza a Parma un convegno insieme al Museo Glauco Lombardi e al Centro documentazione Residenze Reali lombarde di Monza, mercoledì 8 e giovedì 9 aprile. Il convegno nasce dalla sinergia tra i due enti e il Centro documentazione Residenze Reali lombarde di Monza, realtà da tempo impegnate, ciascuna per il proprio ambito, nella valorizzazione e nello studio dell’età napoleonica. “In queste due giornate di studio – spiega Roberta Martinelli, presidente dell’associazione “Napoleone ed Elisa, da Parigi alla... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Nobili, colte, ribelli. Donne protagoniste alle corti napoleoniche” Collestrada rende omaggio alle donne: "Protagoniste ogni giorno"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Leggi anche: Snowboard halfpipe donne alle Olimpiadi Invernali 2026: cos’è e chi sono le protagoniste Argomenti più discussi: Nobili, colte, ribelli. Donne protagoniste alle corti napoleoniche; Nobili, colte, ribelli. Donne protagoniste alle corti napoleoniche; Cartoline per il futuro dei ragazzi: nuove panchine dell'ascolto per dare voce ai sogni degli adolescenti; Finale amara per l'Italia: l'Argentina vince 2-0 e fa sua la settantesima Coppa delle Nazioni di Montreux. Nobili, colte, ribelli. Donne protagoniste alle corti napoleonicheNobili, colte, ribelli. Donne protagoniste alle corti napoleoniche Elisa Bonaparte Baciocchi a Parma grazie all’associazione lucchese Napoleone ed Elisa, che co-organizza il convegno di due giorni ... politicamentecorretto.com “Nobili, colte, ribelli. Donne protagoniste alle corti napoleoniche” Elisa Bonaparte Baciocchi a Parma grazie all’associazione lucchese “Napoleone ed Elisa”, che co-organizza il convegno di due giorni. A coordinare gli interventi Roberta Martinelli, tra gli ospiti i - facebook.com facebook Le famiglie nobili bolognesi: cosa resta di blasoni, palazzi e doppi cognomi x.com