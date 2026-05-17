Mitopenia, che non trovate in nessun vocabolario, è dunque una parola che invento io per quanto segue; come cardiochirurgia, la solita parola artificialmente creata con parole greche: eccola, da?????, mancanza, di?????. Ma cos’è il mito? Il mito è, insegna il Vico, una parola-corpo, una narrazione viva in cui emozionarsi e identificarsi per trovare valori degni di essere guida della vita e fornire una visione del mondo. La necessità del mito. Occorre il mito, perché ogni altra esposizione di concetti potrebbe anche essere ragionevolmente convincente, ma è libresca e vuota di passioni e di sensazioni e d’intensità; perciò può forse toccare il cervello, non certo la coscienza; e può far parlare dei valori, non praticarli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bellezza, fede, identità: il bisogno del mito per restituire senso all’agire

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La HISTORIA del GATO: La Falsa Mascota que ENGAÑÓ a la Humanidad

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