Il 25 aprile si celebra la Liberazione, un momento storico che ha segnato la fine del regime fascista e l'occupazione nazista. La giornata ricorda la lotta partigiana e la resistenza contro l'oppressione, con manifestazioni e commemorazioni in molte città italiane. Tuttavia, le interpretazioni della storia e il ruolo di alcune figure sono ancora oggetto di dibattito, mentre il passato continua a influenzare il presente.

Il 25 aprile continua a essere, in Italia, una ricorrenza tanto fondamentale quanto irrisolta. Fondamentale, perché segna la fine di un regime autoritario e l’avvio di una stagione di libertà; irrisolta, perché nel tempo è stata caricata di significati politici e identitari che ne hanno accentuato la dimensione divisiva, spesso più emotiva che razionale. Sul piano storico, il giudizio appare difficilmente contestabile. Il fascismo, consolidatosi sotto Benito Mussolini, fu un sistema che smantellò progressivamente le libertà costituzionali, instaurò un controllo pervasivo sulla società e fece della propaganda uno strumento essenziale di legittimazione.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 25 Aprile , tra le ombre del passato e le ambiguità del presente, solo il ritorno all’etica civile di Giuseppe Mazzini può restituire unità e senso alla Liberazione

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