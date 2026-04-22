Il 22 aprile 2026 nel calendario civile e religioso include diverse ricorrenze che coprono vari ambiti, dalla spiritualità alla storia dell’aviazione, fino alla cultura musicale e cinematografica internazionale. Questa giornata si caratterizza per le celebrazioni e gli eventi che si svolgono in molte parti del mondo, riflettendo una varietà di temi e interessi legati a momenti storici, figure di rilievo e avvenimenti di rilievo nel corso degli anni.

Il calendario civile e religioso di questo mercoledì 22 aprile 2026 ci porta a riflettere su un mosaico di ricorrenze che spaziano dalla spiritualità alla storia dell’aviazione, attraversando l’evoluzione della cultura musicale e cinematografica mondiale. Mentre la liturgia cattolica celebra San Beniamino, diacono e martire, il tempo si ferma per onorare figure che hanno plasmato l’immaginario collettivo, dalle note barocche di Bach alle innovazioni tecnologiche del secolo scorso. Tra fede e memoria: i volti che hanno segnato il tempo. La giornata odierna apre con un richiamo alla tradizione religiosa, dedicata a San Beniamino. Il nome, che affonda le sue radici in un’etimologia ebraica, evoca la figura del prediletto, ovvero il figlio della mano destra, una simbologia che continua a far sentire vicina la comunità dei fedeli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra fede e geni del mito: il mosaico di ricorrenze del 22 aprile

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