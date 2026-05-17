Bellaria Film Festival 2026 chiude con 19mila presenze

Il Bellaria Film Festival 2026 si è concluso con circa 19.000 spettatori registrati, segnando una partecipazione significativa per l’edizione di quest’anno. La manifestazione si è svolta nel corso di diversi giorni, attirando pubblico e addetti ai lavori da varie regioni. La rassegna ha presentato numerose proiezioni, incontri e iniziative dedicate al cinema indipendente e di ricerca. La presenza di pubblico e la varietà di eventi hanno contribuito a definire il tono dell’appuntamento di quest’anno.

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Il Bellaria Film Festival 2026 chiude i battenti con successo, un segnale forte che premia lo scenario del cinema libero. A testimonianza di ciò dei semplici dati: i biglietti venduti, con un aumento di 20 punti percentuali, toccano quota 19 mila presenze. Da sottolineare il boom tra gli under 35. Si è conclusa domenica 10 maggio la 44ª edizione del Bellaria Film Festival, confermando con forza il ruolo di Bellaria come luogo privilegiato per la nuova scena cinematografica indipendente italiano e internazionale: uno spazio vivo di scoperta, confronto e formazione, capace di mettere in relazione autori, registi, spettatori, studenti e professionisti. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Bellaria Film Festival 2026 chiude con 19mila presenze ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bellaria Film Festival 2026: si chiude con un’edizione che premia un cinema liberoSi è conclusa domenica 10 maggio la 44ª edizione del Bellaria Film Festival, confermando con forza il ruolo di Bellaria come luogo privilegiato per... Bellaria Film Festival 2026: vince il cinema liberoSi è conclusa domenica 10 maggio la 44ª edizione del Bellaria Film Festival, confermando con forza il ruolo di Bellaria come luogo privilegiato per... DOCUMENTARIO UNO SI DISTRAE AL BIVIO DI ALESSANDRA LANCELLOTTI VINCE IL PREMIO SOTTOTITOLI DI CINECITTÀ NELL’AMBITO DI (IN)EMERGENZA 2026, PROGRAMMA DEL BELLARIA FILM FESTIVAL x.com È iniziato il Bellaria Film Festival 2026, con oltre 60 titoli: il programmaDal 6 al 10 maggio torna il Bellaria Film Festival, giunto alla 44ª edizione. Presentato a Milano il programma completo della manifestazione diretta da Daniela Persico, che quest’anno rilancia la sua ... tg24.sky.it Bellaria Film Festival 2026: Castellucci ospite e nuove prospettive per il cinema indipendenteIl Bellaria Film Festival annuncia le prime novità della sua 44ª edizione, in programma a Bellaria-Igea Marina dal 6 al 10 maggio 2026. Organizzato da Approdi, Bellaria Film Festival è un punto di ... altarimini.it