Bellaria Film Festival 2026 chiude con 19mila presenze
Il Bellaria Film Festival 2026 si è concluso con circa 19.000 spettatori registrati, segnando una partecipazione significativa per l’edizione di quest’anno. La manifestazione si è svolta nel corso di diversi giorni, attirando pubblico e addetti ai lavori da varie regioni. La rassegna ha presentato numerose proiezioni, incontri e iniziative dedicate al cinema indipendente e di ricerca. La presenza di pubblico e la varietà di eventi hanno contribuito a definire il tono dell’appuntamento di quest’anno.
Il Bellaria Film Festival 2026 chiude i battenti con successo, un segnale forte che premia lo scenario del cinema libero. A testimonianza di ciò dei semplici dati: i biglietti venduti, con un aumento di 20 punti percentuali, toccano quota 19 mila presenze. Da sottolineare il boom tra gli under 35. Si è conclusa domenica 10 maggio la 44ª edizione del Bellaria Film Festival, confermando con forza il ruolo di Bellaria come luogo privilegiato per la nuova scena cinematografica indipendente italiano e internazionale: uno spazio vivo di scoperta, confronto e formazione, capace di mettere in relazione autori, registi, spettatori, studenti e professionisti. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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