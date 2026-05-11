Bellaria Film Festival 2026 | vince il cinema libero

Si è conclusa domenica 10 maggio la 44ª edizione del Bellaria Film Festival, con la premiazione delle opere vincitrici. La manifestazione si è svolta nel corso di diversi giorni, coinvolgendo registi, attori e addetti ai lavori del settore cinematografico. Durante l’evento sono stati presentati numerosi film provenienti da vari paesi, con un’attenzione particolare alle produzioni indipendenti e ai temi legati alla libertà di espressione.

Si è conclusa domenica 10 maggio la 44ª edizione del Bellaria Film Festival, confermando con forza il ruolo di Bellaria come luogo privilegiato per il nuovo cinema indipendente italiano e internazionale: uno spazio vivo di scoperta, confronto e formazione, capace di mettere in relazione autori, registi, spettatori, studenti e professionisti. Sotto la direzione artistica di Daniela Persico e la direzione organizzativa di Sergio Canneto, l’edizione 2026 ha confermato Bellaria come uno dei luoghi centrali per il nuovo cinema italiano, un festival profondamente radicato nel presente del cinema, capace di accogliere e accompagnare la crescita di...🔗 Leggi su Nerdpool.it

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