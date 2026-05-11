Bellaria Film Festival 2026 | si chiude con un’edizione che premia un cinema libero

Da riminitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 44ª edizione del Bellaria Film Festival si è conclusa domenica 10 maggio. La manifestazione ha premiato opere di cinema indipendente provenienti dall’Italia e dall’estero, consolidando la sua reputazione come punto di riferimento per il settore. Durante l’evento sono stati presentati vari film e inediti, e si sono svolti incontri tra autori, registi e pubblico. La rassegna si è svolta nel rispetto del calendario previsto, offrendo un’occasione di confronto e scoperta del nuovo cinema.

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Si è conclusa domenica 10 maggio la 44ª edizione del Bellaria Film Festival, confermando con forza il ruolo di Bellaria come luogo privilegiato per il nuovo cinema indipendente italiano e internazionale: uno spazio vivo di scoperta, confronto e formazione, capace di mettere in relazione autori.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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