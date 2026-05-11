Bellaria Film Festival 2026 | si chiude con un’edizione che premia un cinema libero

La 44ª edizione del Bellaria Film Festival si è conclusa domenica 10 maggio. La manifestazione ha premiato opere di cinema indipendente provenienti dall’Italia e dall’estero, consolidando la sua reputazione come punto di riferimento per il settore. Durante l’evento sono stati presentati vari film e inediti, e si sono svolti incontri tra autori, registi e pubblico. La rassegna si è svolta nel rispetto del calendario previsto, offrendo un’occasione di confronto e scoperta del nuovo cinema.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui