' Bella' tra Juvecaserta e Montecatini coach Lardo | Servirà una prestazione di grande solidità

Si gioca l’ultima partita dei quarti di finale playoff tra la Juvecaserta e Montecatini. La sfida deciderà quale delle due squadre avanzerà alle semifinali. Il coach della Juvecaserta ha dichiarato che sarà necessaria una prestazione di grande solidità per ottenere la vittoria. La partita rappresenta l’ultimo ostacolo tra le due formazioni prima dell’accesso alle semifinali del torneo. I tifosi sono in attesa di assistere a una gara decisiva e intensa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui