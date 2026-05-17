' Bella' tra Juvecaserta e Montecatini coach Lardo | Servirà una prestazione di grande solidità
Si gioca l’ultima partita dei quarti di finale playoff tra la Juvecaserta e Montecatini. La sfida deciderà quale delle due squadre avanzerà alle semifinali. Il coach della Juvecaserta ha dichiarato che sarà necessaria una prestazione di grande solidità per ottenere la vittoria. La partita rappresenta l’ultimo ostacolo tra le due formazioni prima dell’accesso alle semifinali del torneo. I tifosi sono in attesa di assistere a una gara decisiva e intensa.
Ultima, decisiva sfida dei quarti di finale playoff tra la Paperdi Juvecaserta 2021 e la Fabo Herons Montecatini. Il passaggio alla semifinale ed al confronto con il già qualificato Orzinuovi scaturirà dalla contesa in programma alle ore 20:30 di domani, lunedì 18 maggio, al palaPiccolo di viale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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