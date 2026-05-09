Gara-2 tra Juvecaserta e Montecatini coach Lardo | Sempre massima attenzione

Domenica 10 maggio alle 15:30 si disputerà gara-2 tra Juvecaserta e Montecatini al palaPiccolo. La squadra di casa si prepara subito dopo la vittoria nella prima sfida, che ha portato all’eliminazione della gara precedente. La partita si svolgerà in un orario insolito, scelto per evitare problemi di ordine pubblico legati ai playoff di basket in corso. Il coach della Juvecaserta ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione.

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