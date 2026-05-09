Gara-2 tra Juvecaserta e Montecatini coach Lardo | Sempre massima attenzione
Domenica 10 maggio alle 15:30 si disputerà gara-2 tra Juvecaserta e Montecatini al palaPiccolo. La squadra di casa si prepara subito dopo la vittoria nella prima sfida, che ha portato all’eliminazione della gara precedente. La partita si svolgerà in un orario insolito, scelto per evitare problemi di ordine pubblico legati ai playoff di basket in corso. Il coach della Juvecaserta ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione.
Archiviata immediatamente gara-1, la Paperdi Juvecaserta è pronta a scendere in campo al palaPiccolo domani, domenica 10 maggio, per gara-2 con la Fabo Herons Montecatini nell’insolito orario delle 15:30 per evitare problemi di ordine pubblico derivanti dalla sovrapposizione dei playoff di basket.🔗 Leggi su Casertanews.it
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