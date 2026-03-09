Paperdi Juvecaserta 2021 ko a Chiusi | la squadra di coach Lardo paga un avvio difficile

La Paperdi Juvecaserta 2021 ha subito una sconfitta a Chiusi durante l’ultima partita. La squadra, guidata dal coach Lardo, ha incontrato difficoltà fin dall’inizio del match e non è riuscita a recuperare nel corso del tempo. La partita si è conclusa con la squadra di casa che ha ottenuto la vittoria, lasciando i giocatori di Juvecaserta a confrontarsi con il risultato.

Tempo di lettura: 3 minuti La Paperdi Juvecaserta 2021 esce sconfitta dal parquet dell’ Umana San Giobbe Chiusi con il punteggio di 83-81, al termine di una gara combattuta nella quale i bianconeri pagano un avvio difficile, riuscendo però a rientrare progressivamente nel match fino agli ultimi possessi. I casertani hanno dovuto fare a meno di Sperduto e fare i conti con le non perfette condizioni di Vecerina, infortunatosi nel corso dell’allenamento della vigilia. A ciò si aggiunge il fatto di non aver potuto contare per lunghi tratti della gara su Radunic, gravato di 4 falli dopo 9’30” del secondo quarto sul punteggio di 39-39; sorte subita, poi, anche da capitan D’Argenzio, sanzionato di fallo tecnico per proteste a 6’05 dalla fine (72-72), dopo una serie di contatti subiti e non rilevati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta 2021 ko a Chiusi: la squadra di coach Lardo paga un avvio difficile Articoli correlati La Juvecaserta all'esame Piombino: le parole di coach LardoIl primo turno dell’anno solare 2026 coincide con l’avvio del girone di ritorno del campionato di serie B nazionale e, per la Paperdi Juvecaserta,... La Juvecaserta sfida Livorno, coach Lardo: "Siamo molto motivati"Il tecnico bianconero: "Affrontiamo una squadra che in questa prima parte di campionato ha dimostrato più continuità di tutti. Contenuti e approfondimenti su Paperdi Juvecaserta Temi più discussi: DERBY ALLA SIAZ, AGRIGENTO AL TOP, I RISULTATI DELLA B1; Serie B - La Juvecaserta 2021 esce sconfitta dal parquet della San Giobbe Chiusi; Serie B Nazionale - Calendario, risultati domenica, classifiche 31^ giornata 2025-26; Serie B Nazionale - Calendario, risultati, classifiche 31^ giornata 2025-26. Serie B - La Juvecaserta 2021 esce sconfitta dal parquet della San Giobbe ChiusiLa Paperdi Juvecaserta 2021 esce sconfitta dal parquet dell'Umana San Giobbe Chiusi con il punteggio di 83-81, al termine di una gara combattuta nella quale i bianconeri pagano un avvio ... pianetabasket.com La Juvecaserta impegnata a Chiusi dopo una pausa di due settimaneDopo due settimane di sosta torna in campo la Paperdi JuveCaserta 2021, impegnata in trasferta domani, domenica, alle 18:00 sul campo dell’Umana San Giobbe Chiusi nella gara valida per il trentunesimo ... casertanews.it I Match di Marzo della Paperdi Juvecaserta. Ci vediamo sul parquet, GOO! #FORZAJC #serieboldwildwest - facebook.com facebook Grande sfida al PalaCosta: oggi arriva la Paperdi JuveCaserta x.com