Nella notte, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 28 anni, straniero e con precedenti penali, in seguito al suo coinvolgimento nel furto di un condizionatore in un’abitazione nel centro storico di Catania. L’intervento è stato effettuato dopo una segnalazione e gli agenti hanno trovato il giovane ancora sul posto con la refurtiva. La vicenda si è conclusa con l’arresto, che è stato convalidato nelle ore successive.

La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne, straniero pregiudicato, che aveva rubato il condizionatore di un’abitazione del centro storico di Catania. Ad intervenire sono stati gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania che, nel corso dei servizi di pattugliamento notturno, hanno sorpreso l'uomo in via Domenico Tempio, insieme ad un complice, mentre trasportava l’unità esterna di un condizionatore appena staccata dal muro di un’abitazione. Non appena i poliziotti si sono avvicinati, i due hanno abbandonato la refurtiva e, per sottrarsi al controllo, sono fuggiti in direzioni opposte. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Beccato in piena notte con un condizionatore rubato: arrestato un 28enne a Catania

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