Biella come un finto poliziotto 28enne ha rubato orologi d' oro e un Rolex Tudor a una donna | arrestato

A Biella un uomo di 28 anni, proveniente da Milano, è stato arrestato dopo aver sottratto orologi d’oro e un Rolex Tudor a una donna di 68 anni. L’uomo si era presentato come un ufficiale dei carabinieri, ingannando la vittima e portando via i gioielli. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine in seguito alle indagini sulle modalità del furto.

È stato arrestato un 28enne milanese per truffa e furto ai danni di una 68enne biellese: l’uomo, fingendosi carabiniere, si è impossessato di numerosi gioielli e orologi di valore. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 3 marzo 2026 a Biella, dove la vittima è stata raggirata con la nota tecnica del finto militare. L’arresto è stato convalidato dalle autorità competenti. L’indagine e il fermo dei sospetti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella mattinata di martedì 3 marzo 2026, quando la sala operativa della Questura di Biella ha ricevuto diverse segnalazioni per tentata truffa con il metodo del finto carabiniere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

