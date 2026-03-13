Non si ferma all’alt e rischia di investire un poliziotto | arrestato un 28enne a Catania

Un uomo di 28 anni a Catania è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver ignorato un posto di controllo e aver rischiato di investire un agente durante una fuga per le strade della città. L’uomo ha rifiutato di fermarsi all’alt e ha cercato di scappare, mettendo in pericolo anche un poliziotto. L’episodio si è concluso con l’arresto.

L'alt ignorato e la fuga per le strade della città. Un 28enne catanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver ignorato un posto di controllo e aver rischiato di travolgere un agente. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi in piazza Mancini Battaglia, uno dei punti più trafficati della città. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, alla vista della volante l'uomo ha improvvisamente accelerato, effettuando una manovra brusca per invertire il senso di marcia. La manovra ha messo in serio pericolo sia il poliziotto che gli aveva intimato l'alt sia gli automobilisti presenti in quell'area particolarmente trafficata.

