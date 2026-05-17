Nelle prossime puntate di Beautiful, Brooke Logan annuncia la sua intenzione di ottenere un ruolo di rilievo presso la Forrester Creations, dove lavora insieme a Ridge. La decisione della donna crea tensioni all’interno della famiglia e mette in discussione le posizioni di altri personaggi, tra cui Steffy, che potrebbe trovarsi in una situazione complicata. La storyline si sviluppa attraverso confronti e strategie tra i protagonisti, con l’obiettivo di definire chi avrà il controllo dell’azienda.

Nelle nuove puntate americane di Beautiful, Brooke Logan decide di reclamare un ruolo di potere accanto a Ridge alla Forrester Creations. Dopo la sospensione della Hope For The Future, le tensioni con Steffy esplodono ancora una volta e la famiglia rischia di dividersi completamente. Nelle nuove puntate americane di Beautiful si sta preparando una nuova guerra interna alla Forrester Creations e, ancora una volta, al centro della tempesta ci saranno Brooke Logan e Steffy Finnegan. Quello che inizialmente sembrava soltanto un semplice riassetto aziendale rischia infatti di trasformarsi in un vero scontro per il potere. Brooke non vuole più restare ai margini delle decisioni importanti e stavolta appare determinata a ottenere un ruolo dominante accanto a Ridge. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke vuole il comando e Steffy rischia di perdere tutto!

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Beautiful Anticipazioni Americane: Ecco Chi Uccide Luna!

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