Beach volley il torneo di Senigallia

A maggio, sulla spiaggia di Velluto a Senigallia, si svolge il torneo di beach volley chiamato SunSen Beach Volley. La competizione, giunta alla sua ottava edizione, si svolge sulla sabbia dorata della spiaggia e coinvolge squadre provenienti da diverse zone. L’evento si tiene ogni anno in questo periodo e attira numerosi partecipanti e spettatori lungo il lungomare. La manifestazione si svolge sotto il sole e si estende su diverse giornate, creando un clima di festa e sportività sulla spiaggia.

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