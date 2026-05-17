Beach volley il torneo di Senigallia
A maggio, sulla spiaggia di Velluto a Senigallia, si svolge il torneo di beach volley chiamato SunSen Beach Volley. La competizione, giunta alla sua ottava edizione, si svolge sulla sabbia dorata della spiaggia e coinvolge squadre provenienti da diverse zone. L’evento si tiene ogni anno in questo periodo e attira numerosi partecipanti e spettatori lungo il lungomare. La manifestazione si svolge sotto il sole e si estende su diverse giornate, creando un clima di festa e sportività sulla spiaggia.
Quando pensi al mese di maggio e a Senigallia, non puoi fare a meno di immaginare la spiaggia di Velluto e lì, in mezzo alla sabbia dorata, il prendere vita, da otto anni a questa parte, del SunSen Beach Volley Senigallia. Diventato nel tempo simbolo della vita sportiva senigalliese, l’evento quest’anno ha aperto con una due giorni di pioggia e freddo, ma questo non ha di certo fermato l’orda di beacher che si sono dati appuntamento sulla spiaggia senigalliese. Tutto inizia nell’estate 2018 quando Alberto Crivelli e Michele Trebbi, il titolare dello stabilimento "Chiringuito Beach Club" (Bagni Roberto 44, luogo dell’evento) si mettono in testa, dopo aver per anni partecipato alla famosa Beach Volley Marathon di Bibione, di organizzare qualcosa di simile anche in terra marchigiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Jack Bernardini ospite a Beach Zone: il talento romano che sogna il grande beach volleyNuova puntata di Beach Zone dedicata a uno dei prospetti più interessanti del beach volley italiano: Jack Bernardini.
Leggi anche: Marina di Ravenna si conferma capitale del beach volley: torna il Campionato italiano
BEACH VOLLEY 10° SUMMER CHALLENGE Si respira aria d'estate e Midland ripropone il torneo di Beach Volley alla Florentia in via Faentina. Due categorie tra cui scegliere: 3x3 maschile e 4x4 misto. L'inizio del torneo è fissato per la settimana del 8 facebook
BEACH PRO TOUR ELITE16 BRASILIA Gottardi-Orsi Toth volano agli ottavi di finale (ore 18 vs Anouk-Zoe), eliminate Scampoli-Bianchi e nel torneo maschile finisce la corsa anche di Cottafava-Dal Corso La news completa: federvolley.it/node/ x.com
Beach volley, il torneo di SenigalliaIl SunSen chiude i battenti oggi con altre finali. La pioggia non ha fermato i beacher arrivati in spiaggia. ilrestodelcarlino.it
Community di Beach Volleyball a Bologna reddit
Beach volley, un’estate infinita: il 2026 si annuncia come una stagione record per l’ItaliaCalendario completo del beach volley italiano 2026: Campionato Assoluto, giovanile, Pro Tour Futures e Coppa Italia per Società ... calciomagazine.net