Battiato il festival si chiude tra preghiere e musica a Milo e Riposto
Il festival dedicato a Battiato si è concluso tra momenti di preghiera e musica, con eventi svolti a Milo e Riposto. Durante l'appuntamento, sono state proposte meditazioni in ricordo del Maestro e incontri musicali che hanno messo a confronto le composizioni di Bach con il pensiero di Lao-Tze. Le meditazioni si sono tenute in diverse location delle due città e hanno coinvolto partecipanti di varie età. La manifestazione ha visto anche interventi dedicati alla memoria di Battiato.
? Punti chiave Come dialogano le musiche di Bach con il pensiero di Lao-Tze?. Dove si svolgeranno le meditazioni dedicate alla memoria del Maestro?. Perché il festival collega i borghi di Milo e Riposto?. Chi guiderà il viaggio poetico tra musica e filosofia a Riposto?.? In Breve Angela Pardo e Giovanni Calcagno hanno presentato le musiche di Gurdjieff a Milo.. Meditazione collettiva in Piazza Belvedere a Milo prevista per le ore 7 di domani.. Spettacolo Lao-Tze con Emanuele Puglia e Corale Jonia previsto a Riposto alle 17.. Progetto promosso dal Centro Studi di Gravità Permanente riconosciuto dal Ministero della Cultura.. Il festival culturale Il Sacro ritorno all’Essenza si prepara a concludersi domani, 18 maggio, con una giornata dedicata alla memoria di Franco Battiato nel quinto anniversario della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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