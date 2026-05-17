Il Barcellona sta valutando diverse strategie per rafforzare la rosa e migliorare le proprie prestazioni. Recentemente si è parlato di possibili acquisti di giocatori con caratteristiche specifiche, ma l’allenatore ha chiarito che non desidera inserire nuovi elementi con caratteristiche di bastoni. La società sta lavorando per rispettare questa indicazione e mantenere una linea di continuità nel progetto tecnico. Non ci sono ancora decisioni ufficiali, e le trattative sono ancora in fase preliminare.

Operazione rinsavimento al Barcellona. Sembrava, a leggere qua e là, che i catalani fossero disposti a fare carte e cambiali false pur di accaparrarsi il calciatore che quest'anno ha contribuito non poco alla terza eliminazione consecutiva dell'Italia dai Mondiali: non dimentichiamo la sua espulsione contro la Bosnia nel primo tempo, quando gli azzurri erano in vantaggio per uno a zero. È ormai nella storia del calcio italiano l'esultanza per la simulazione che portò all'espulsione dello juventino Kalulu e che indirizzò la lotta scudetto in un momento delicato del campionato. Da allora, Chivu ha smesso i panni... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bastoni al Barcellona? Flick non lo vuole

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