Basta me ne vado Si fa venire a prendere dagli amici ma sotto casa scoppia la lite | 40enne in ospedale
Una donna viene portata via dagli amici dopo un litigio in casa, ma poco dopo, all’esterno, si verifica un alterco tra lei e un’altra persona. La discussione si trasforma in una lite fisica che si svolge in strada, coinvolgendo i presenti. Durante l’incidente, un uomo di circa 40 anni rimane ferito e viene trasportato in ospedale. La vicenda si è svolta nel centro urbano della città, coinvolgendo più soggetti e portando alla presenza delle forze dell’ordine.
ANCONA – Prima il litigio tra le mura domestiche, poi lo scontro passato alle vie di fatto in strada. A intervenire i sanitari della Croce Gialla e le volanti della Questura, nella mattinata di oggi in zona Piano. A necessitare di cure un 40enne originario del Bangladesh, dopo una lite con la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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