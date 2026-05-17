Basta me ne vado Si fa venire a prendere dagli amici ma sotto casa scoppia la lite | 40enne in ospedale

Una donna viene portata via dagli amici dopo un litigio in casa, ma poco dopo, all’esterno, si verifica un alterco tra lei e un’altra persona. La discussione si trasforma in una lite fisica che si svolge in strada, coinvolgendo i presenti. Durante l’incidente, un uomo di circa 40 anni rimane ferito e viene trasportato in ospedale. La vicenda si è svolta nel centro urbano della città, coinvolgendo più soggetti e portando alla presenza delle forze dell’ordine.

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