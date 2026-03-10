Il Tottenham prende 4 gol in 22 minuti a Madrid i tifosi se ne vanno resta una domanda | come si fa a prendere Tudor?

Il Tottenham subisce quattro gol in appena 22 minuti durante la partita contro l’Atletico Madrid, portando molti tifosi a lasciare lo stadio. La sconfitta netta apre una serie di interrogativi sulla gestione della squadra, mentre l’allenatore Tudor si trova al centro di questa difficile situazione. La sfida degli ottavi di Champions League si sta rivelando un episodio difficile per i londinesi.

Tudor cambia portiere, Kinsky al posto di Vicario e Kinsky regala due gol su tre e viene sostituito dopo 15 minuti. Al 35esimo il risultato è Atletico-Tottenham 4-1 È un disastro in piena regola quello che sta vivendo il Tottenham di Tudor in casa dell’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Tudor ne ha inventata un’altra delle sue. Ha inspiegabilmente e immotivatamente cambiato portiere. Ha spedito in panchina Vicario e ha piazzato in porta Kinsky. Che ha subito regalato due gol su tre: il primo e il terzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

