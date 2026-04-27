basket in serie c sfortunata sconfitta della pfemminile pisa in gara1 dei play off

Nel campionato di serie C femminile, la squadra di Pisa ha subito una sconfitta nella prima gara dei play-off, giocata in trasferta contro le padrone di casa della Pallacanestro Femminile Firenze. La partita si è svolta il 27 aprile 2026 e rappresenta l'inizio della serie di semifinale. Pisa si trova ora in una posizione sfavorevole in vista delle prossime sfide.

Pisa, 27 aprile 2026 – Va alle padrone di casa della Pallacanestro Femminile Firenze gara 1 della semifinale play-off del campionato di serie C femminile. Per un solo canestro le fiorentine hanno infatti prevalso sulla Pallacanestro Femminile Pisa, al termine di una partita dai due volti, con la PF Firenze padrona del campo per la prima metà gara e con le biancorosse pisane che rimontano nella seconda, fino a sfiorare l’aggancio a pochi secondi dalla fine.. LA CRONACA – La squadra allenata da coach De Filippis entra in campo con poca convinzione, subendo gli attacchi delle avversarie fiorentine, che spesso si trovano a colpire dalla distanza completamente indisturbate: manca organizzazione difensiva e gli errori in attacco si sprecano con palle perse in fase d’impostazione e con bassi ritmi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C sfortunata sconfitta della P.Femminile Pisa in gara1 dei play-off

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