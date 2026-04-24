La 28ª giornata di Serie A di basket propone il match tra Venezia e Milano, due squadre che si sfideranno in un incontro importante. Nel frattempo, Virtus Bologna e Brescia giocheranno in casa le rispettive partite, portando avanti il programma di questa fase del campionato. Gli appassionati si preparano ad assistere a un weekend ricco di appuntamenti, con le squadre impegnate nelle loro sfide casalinghe.

Un altro grande weekend da vivere per la Serie A di basket con la ventottesima giornata della regular season 2025-2026 in programma, con ancora un ultimo posto per i playoff da assegnare e diverse squadre in lotta per non retrocedere: andiamo a presentare quindi brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese. Il primo anticipo previsto domani alle ore 18:15 vede l’APU Old Wild West Udine affrontare l’Acqua San Bernardo Cantù, con i lombardi reduci dal successo nel derby contro Varese per andare a +4 sull’ultimo posto in classifica condiviso tra Treviso e Sassari. Alle ore 19:30 la Guerri Napoli ospita la Dolomiti Energia Trentino, con l’Aquila che cerca di tenere ancora vive le speranze di centrare la post-season mentre i partenopei rimangono a quota 18 punti al pari di Cantù e Udine.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Venezia-Milano il ‘big match’ della 28a giornata di Serie A. Impegni casalinghi per Virtus Bologna e Brescia

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