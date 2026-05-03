Basket successi casalinghi per Virtus Bologna e Olimpia Milano in Serie A Brescia ko a Tortona Sassari retrocede in A2

Oggi si è conclusa la penultima giornata della regular season 2025-2026 della Serie A di basket, con tutte le sette partite disputate. La Virtus Bologna e l’Olimpia Milano hanno vinto tra le mura di casa, mentre Brescia ha subito una sconfitta a Tortona. La partita tra Sassari e una squadra avversaria si è conclusa con la retrocessione della squadra sarda in Serie A2. I risultati sono stati definiti pochi minuti fa.

Penultima giornata di regular season 2025-2026 per la Serie A di basket disputata interamente quest’oggi, con tutte e sette le partite completate da pochi minuti: andiamo a fare un breve reca di quanto accaduto sui parquet del Belpaese. ACQUA SAN BERNARDO CANTU’-NUTRIBULLET TREVISO 72-80 La Nutribullet Treviso fa la voce grossa contro l’Acqua San Bernardo Cantù e vince per 72-80 agganciando i canturini proprio a 18 punti e centrando così la salvezza. La Nutribullet prova ad imporre subito il proprio ritmo (15-21), con Cantù che reagisce nel quarto successivo rimanendo in scia agli avversari prima di rientrare negli spogliatoi (37-38). Nella ripresa l’Acqua San Bernardo aumenta l’intensità e trova un piccolo allungo per il +5 con cui si va all’ultima pausa breve del match (56-51).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, successi casalinghi per Virtus Bologna e Olimpia Milano in Serie A. Brescia ko a Tortona, Sassari retrocede in A2 Notizie correlate Basket, impegni in trasferta per Virtus Bologna e Brescia in Serie A contro Tortona e Trieste. L’Olimpia Milano ospita Napoli, Venezia affronta SassariLa Serie A di basket è pronta per un altro weekend intenso con la ventisettesima giornata della regular season 2025-2026 in programma, con ancora... Basket, l’Olimpia Milano batte Sassari in Serie A. Blitz esterni di Brescia e Venezia, Virtus Bologna ko a Reggio EmiliaNel ritorno al Forum dopo il trasloco temporaneo all’Allianz Cloud e con anche una festa per i novant’anni della società l’Olimpia Milano batte... Contenuti di approfondimento Si parla di: Basket, Udine e Napoli vincono gli anticipi di Serie A. Basket, successi casalinghi per Virtus Bologna e Olimpia Milano in Serie A. Brescia ko a Tortona, Sassari retrocede in A2Penultima giornata di regular season 2025-2026 per la Serie A di basket disputata interamente quest’oggi, con tutte e sette le partite completate da pochi ... oasport.it Bologna piega Sassari e la condanna all’A2. Milano ok, cade BresciaNella 29a e penultima gara di Serie A di basket vince la capolista Bologna, che in trasferta a Sassari si impone 80-73 e condanna la Dinamo alla retrocessione aritmetica in A2. Bene anche Milano, che ... msn.com