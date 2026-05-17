Baseball Estra sogna la super impresa Sfida a Sesto contro il Padule
L’Estra Siena Baseball Softball Club si appresta a disputare una partita importante in trasferta contro il Padule a Sesto. La squadra si sta preparando per questa sfida, che rappresenta una delle più difficili del campionato. La partita si svolgerà sul campo avversario, e i giocatori sono concentrati per affrontare l’impegno. La trasferta si inserisce nel calendario della stagione, che prevede diverse sfide di livello. La squadra cerca di ottenere un risultato positivo in questa occasione.
L’Estra Siena Baseball Softball Club si prepara ad affrontare una delle trasferte più impegnative della stagione. Oggi pomeriggio alle 15 i bianconeri saranno infatti di scena sul diamante di Sesto Fiorentino contro il Padule Baseball, formazione attualmente seconda in classifica assieme alle Nuove Pantere Lucca e reduce da un avvio di campionato estremamente positivo, con una sola sconfitta al passivo. Per la squadra senese si tratterà di un test particolarmente delicato anche alla luce del recente andamento del campionato. L’Estra Siena arriva infatti alla sfida dopo due sconfitte nelle ultime tre gare disputate, l’ultima proprio contro le Nuove Pantere Lucca, maturata per manifesta superiorità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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